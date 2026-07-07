Cocaina nell'abitazione, blitz dei carabinieri: arrestato un 34enne Benevento. Il giovane è ai domiciliari

Lo hanno arrestato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' stata prospettata nei confronti di Ivan L., 34 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, fermato dai carabinieri della locale Compagnia. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio, epilogo di un appostamento che i militari stavano evidentemente effettuando.

Secondo una prima ricostruzione, nel mirino è finita la casa del 34enne, che era in compagnia di un 37enne. A loro si è poi aggiunta una terza persona, inducendo i carabinieri ad intervenire. La perquisizione dell'abitazione ha permesso di scovare oltre 20 grammi di cocaina ed alcune bustine.

La 'roba' è stat sequestrata, mentre il 34enne è stato dichiarata in arresto e, dopo una tappa in caserma, sottoposto ai domiciliari su ordine della Procura. E' difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.