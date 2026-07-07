Abbonamenti in prelazione, lieve aumento rispetto al primo giorno Toccata quasi quota 400: la fase dedicata ai vecchi abbonati terminerà il 26 luglio

I 170 di ieri sono diventati quasi 400 oggi. Per la precisione 392. Le prelazioni aumentano, con la speranza che non si trovino più gli ostacoli di ieri nella vendita on line.

Non è un dato entusiasmante, ma ci si può accontentare anche in considerazione del molto tempo che è stato accordato a chi può aderire alla prelazione.

L'obiettivo si sa sarebbe quello di colmare il numero di tifosi che hanno diritto a ribadire il loro abbonamento allo stesso posto dello scorso anno. Il numero dello scorso anno era di 5.234. Se non proprio tutti potranno aderire alla prelazione, si spera di arrivarci molto vicini. Siamo solo alle battute iniziali. La prelazione si concluderà il 26 di luglio, per cui c'è tutto il tempo per cogliere l'obiettivo che si vuole. Poi l'obiettivo cambierà: perchè a quel punto sarebbe bello che si andasse oltre i limiti che ci si è posti e fossero davvero in tanti a fidelizzarsi alla squadra giallorossa. E come recita il "claim" essere il dodicesimo a giocare le partite della strega.