Transizione Energetica e opportunità per i giovani con l'ITS Energy Lab Aperto il bando per il corso per formare "tecnici in smart city e sostenibilità digitale"

Il futuro dell’energia sostenibile passa inevitabilmente dalla formazione di competenze pratiche, innovative e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. L'ITS Energy Lab, con sede a Benevento, non si propone come una semplice alternativa all'università, ma come un canale preferenziale e sinergico con il mondo produttivo, il 90% dei nostri corsisti viene assunto appena dopo il diploma di tecnico superiore.

"Il mondo del lavoro richiede professionisti pronti a governare le tecnologie di domani," spiega Maria Gabriella Fedele. L'ITS Energy Lab nasce proprio per colmare questo mismatch di competenze.

Il prossimo corso proposto dall’ITS Academy “Energy-lab” prenderà avvio a Settembre 2026 e prevede la formazione di “Tecnico superiore in smart city e sostenibilità digitale”. Una figura professionale altamente specializzata con ottime opportunità occupazionali nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e tradizionali con lo sviluppo di metodologie di interconnessione dei sistemi proprie dell’innovazione digitale in atto (Industria 4.0).