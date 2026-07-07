Benevento, Avolio, Ciurleo e Iacoponi rescindono il contratto Il difensore era stato in D col Termoli, il mancino con l'Heraclea, l'esterno alla Scafatese

Tre rescissioni in un colpo solo. Sono due ragazzi della cantera e uno arrivato l'anno scorso in giallorosso. Avolio, Ciurleo e Iacoponi.

Avolio era tornato a fine stagione dal prestito al Termoli in serie D, classe 2005, difensore. Una stagione anche abbastanza difficile per i problemi della squadra molisana, ma terminata bene con la salvezza della squadra giallorossa (undicesimo posto). Ma Avolio non rientrava più nei piani della squadra giallorossa. E allora la cosa migliore da fare in questi casi era quella di tagliare subito il cordone che lo legava alla "società madre". Aveva ancora un anno di contratto (scadenza 30 giugno 2027), ma ha firmato la risoluzione e dunque ora sarà libero di accasarsi dove vuole.

Iacoponi, romano classe 2007, era andato prima in prestito al Prato, che a gennaio lo aveva restituito al Benevento. Nuovo prestito al'Heraclea. Ora il ritorno in giallorosso e la conseguente rescissione.

Infine Marco Ciurleo, classe 2006, che lo scorso anno ha partecipato all'intero precampionato della sqiacdra giallorossa, prima di trovare poco spazio nella "corazzata" di serie D, la Scafatese.

Ovviamente il Benevento ha augurato a tutti e tre i ragazzi i migliori successi professionali.