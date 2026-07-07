Orsato nuovo designatore degli arbitri in A e B Orsato è stato uno egli arbitri italiani più importanti degli ultimi 15 anni

Daniele Orsato è il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale (Can) di Serie A e B. Dopo le dimissioni di Rocchi in seguito all’inchiesta arbitri di fine aprile, l’AIA ha dunque deciso di nominare Orsato alla guida della CAN A e B. Orsato è stato uno degli arbitri italiani più importanti degli ultimi 15 anni. Ha esordito in Serie A nel 2006 ed è stato internazionale a partire dal 2010; nel 2020 ha diretto la finale di Champions tra PSG e Bayern Monaco. Nel 2024 si è ritirato: oggi torna con un ruolo dirigenziale

A Orsato sono arrivate le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, tra gli altri, del Presidente della Lega di B Paolo Bedin. L'ex fischietto di Schio sarà coadiuvato da Luca Banti di Livorno, Ciro Carbone di Napoli, Gabriele Gava di Conegliano Veneto, Alessandro Giallatini di Roma 2 e da Antonio Gannoccaro di Lecce.

Il responsabile della Can C sarà Nicola Giovanni Ayroldi di Molfetta. La Can D è andata a Paolo Dondarini di Finale Emilia. Le nomine sono per le stagioni sportive 26/27 e 27/28.