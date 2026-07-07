Vitulano: gli anziani insegnano l'arte dell'uncinetto ai bambini Grande successo per il corso: entusiasmo e partecipazione delle famiglie

Un'arte antica ma sempre più cool perfino tra le star, recentemente riscoperta senza limiti di età e sesso. Tutti pazzi per l'uncinetto. La creazione di merletti, tanto cara alle nonne, ora diventa passatempo estivo. Accade a Vitulano dove ha ricevuto "ottimo consenso e una significativa partecipazione la presentazione del nuovo corso di uncinetto rivolto alle bambine dai 9 ai 12 anni, un'iniziativa che ha riscosso grande apprezzamento da parte delle mamme e dell'intera comunità.

Il progetto, fortemente voluto e promosso dalla Presidente dell'associazione Enza D’Afflitto, conferma ancora una volta l'importanza di investire in attività che favoriscono l'aggregazione, la socializzazione e la crescita personale delle nuove generazioni".

“Momenti come questi rappresentano un'opportunità preziosa per imparare un'antica arte manuale, ma soprattutto per condividere esperienze, instaurare nuove amicizie e vivere insieme occasioni di serenità che fanno bene al cuore”, ha dichiarato la Presidente.

Durante l'incontro è stato espresso un sentito plauso al gruppo organizzatore del Circolo Sociale Anziani per la sensibilità e l'impegno con cui continua a proporre iniziative di grande valore sociale e culturale.

"Particolarmente emozionante è stato osservare le giovani partecipanti mentre seguivano con attenzione le spiegazioni delle insegnanti: nei loro occhi si leggeva entusiasmo, curiosità e la gioia di imparare. Un'immagine che testimonia quanto sia importante trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio delle arti manuali, come l'uncinetto, capace di sviluppare creatività, pazienza e manualità.

Un sincero ringraziamento va alle insegnanti che, con competenza e passione, accompagneranno le bambine in questo percorso, così come a tutte le ragazze che hanno scelto di intraprendere questa nuova esperienza. A loro va il più caloroso augurio affinché questo corso possa essere l'inizio di un cammino ricco di soddisfazioni, amicizie e nuove scoperte, nel segno della condivisione e della bellezza del fare insieme. Creare insieme qualcosa di meraviglioso non è soltanto lo slogan del corso, ma il messaggio più autentico di un'iniziativa che ha già conquistato il cuore di tante famiglie".