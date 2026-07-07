Benevento, definite le date dei campionati giovanili La Primavera debutterà il 5 settembre. Novità under che affronteranno le società di A e B

In attesa di conoscere il nome degli allenatori che comporranno lo staff tecnico del settore giovanile, sono state rese note le date d'inizio dei prossimi campionati. La Primavera debutterà il prossimo 5 settembre. Grande novità, invece, per le under. La promozione del Benevento in Serie B ha permesso di ottenere un "salto" anche al vivaio che avrà modo di confrontarsi nei tornei giovanili dedicati alle società che militano in Serie A e tra i cadetti. L'under 17 scenderà in campo il 6 settembre, mentre bisognerà attendere il 13 settembre per il torneo dedicato alle formazioni under 16. Stessa data per l'under 15 giallorossa. Manca sempre meno, quindi, alla nuova stagione del settore giovanile. Prossimamente, come detto, si conosceranno i nomi degli allenatori, mentre tra qualche settimana cominceranno anche gli allenamenti sul manto erboso dell'Avellola.