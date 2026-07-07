Fuga disperata lungo l'Appia, inseguito da un carabiniere e dai poliziotti

Chi ha notato la scena, chissà cosa avrà pensato. Perchè vedere correre lungo l'Appia un uomo, inseguito da un carabiniere fuori servizio e da alcuni poliziotti, non è senz'altro roba di tutti i giorni. E' accaduto in serata, quando la Mobile e la Volante hanno fermato due uomini di nazionlità straniera, dell'Est Europa, sulla trentina, ritenuti responsabili di un furto commesso all'interno di un supermercato del centro commerciale Leclerc.
Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero impadroniti di creme e prodotti di bellezza per un importo consistente, ma il loro piano è naufragato quando, essendo stati sorpresi, hanno provato ad allontanarsi. Uno è stato immediatamte bloccato, l'altro ha provato una fuga disperata lungo la statale. Ha corso a perdifiato per alcune centinaia di metri, senza però riuscire a seminare un militare e gli agenti. Entrambi sono stati condotti in Questura, al vaglio la loro posizione.