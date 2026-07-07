Fuga disperata lungo l'Appia, inseguito da un carabiniere e dai poliziotti Benevento. Colpo in un supermercato, fermati dalla polizia due stranieri

Chi ha notato la scena, chissà cosa avrà pensato. Perchè vedere correre lungo l'Appia un uomo, inseguito da un carabiniere fuori servizio e da alcuni poliziotti, non è senz'altro roba di tutti i giorni. E' accaduto in serata, quando la Mobile e la Volante hanno fermato due uomini di nazionlità straniera, dell'Est Europa, sulla trentina, ritenuti responsabili di un furto commesso all'interno di un supermercato del centro commerciale Leclerc.

Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero impadroniti di creme e prodotti di bellezza per un importo consistente, ma il loro piano è naufragato quando, essendo stati sorpresi, hanno provato ad allontanarsi. Uno è stato immediatamte bloccato, l'altro ha provato una fuga disperata lungo la statale. Ha corso a perdifiato per alcune centinaia di metri, senza però riuscire a seminare un militare e gli agenti. Entrambi sono stati condotti in Questura, al vaglio la loro posizione.