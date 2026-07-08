"Telesia for Peoples" premia Clemente Mastella Per la categoria Istituzioni

E’ Clemente Mastella, Sindaco della Città di Benevento, il vincitore del Premio “Telesia for Peoples” 2026 per la categoria delle Istituzioni.

Mastella sarà premiato per “il suo cinquantennale e ininterrotto impegno al servizio delle Istituzioni, senza mai aver dimenticato il territorio dove è nato e dove si è formato e che si è rivelato sempre determinante per il successo nella sua intensa attività politica”.

Il Premio, che viene assegnato ogni anno a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nelle loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”, verrà conferito nel corso della cerimonia spettacolo del 12 luglio (ore 21).

“La solidarietà di migliaia di persone, i festeggiamenti dei suoi 50 anni di politica attiva a fine giugno, e il suo posizionamento tra i dieci sindaci più amati in Italia – dicono gli organizzatori – confermano che la scelta effettuata a Roma già nel mese di gennaio scorso dal nostro Comitato tecnico scientifico di premiare l’on. Clemente Mastella, come uomo e come politico, è stata più che appropriata e meritevole”.

Quest’anno il “Telesia for Peopels”, in programma dal 9 al 12 luglio nelle Terme di Telese, è dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità. E, non a caso, ospiti d’onore della serata conclusiva saranno appunto i genitori del piccolo Domenico, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo.

L’evento prende il via domani (ore 11,00) con l’Anteprima alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, cui prenderanno parte gli avvocati Francesco Petruzzi e Giovanni Rea, rispettivamente vicepresidente e tesoriere della Fondazione “Domenico Caliendo”, insieme al Presidente della Provincia Nino Lombardi, al Sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso, e al vice presidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello.

Il “Telesia for Peoples” gode del Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento, del Comune di Telese Terme, della Pro Loco Telesia, dell’Ance Benevento e di Coldiretti Benevento.