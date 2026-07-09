Trail dei laghi fortorini, il maratoneta Leone testimonial dell'evento Appuntamento fissato al prossimo 11 luglio per la seconda edizione

Dopo il grande successo della prima edizione, con oltre duecento partecipanti, torna per il secondo anno consecutivo il Trail dei Laghi Fortorini, manifestazione podistica che si svolge su un percorso di 10km tra le strade più affascinanti del beneventano e che è in programma sabato 11 luglio con partenza alle ore 16 dal lago Mignatta a San Giorgio la Molara e arrivo al lago San Giovanni a Foiano di Val Fortore, dopo aver attraversato i comuni di Molinara, San Marco dei Cavoti e Montefalcone di Val Fortore, in un tracciato particolarmente affascinante all’ombra delle pale eoliche, una delle caratteristiche peculiari del territorio. La gara è organizzata dalla società sportiva Napoli Nord Marathon del presidente Antonio Esposito, con il patrocinio di Coni e Fidal, e la direzione tecnica di Maurizio Marino. Testimonial d’eccezione di questa seconda edizione è il maratoneta Giacomo Leone, campione del mondo di mezza maratona e vincitore nel 1996 della Maratona di New York, gara di cui detiene anche il record italiano. Una figura di spicco tra gli oltre 220 partecipanti che prenderanno parte alla gara. Saranno presenti podisti e appassionati provenienti da tutta la Campania e anche da altre regioni del sud Italia, in un’occasione che consentirà agli sportivi e ai loro accompagnatori di conoscere un territorio dal grande fascino in termini naturalistici. Una vera opportunità di promozione turistica attraverso lo sport di alto livello per tutta la Comunità Montana Fortore e i cinque comuni interessati: Foiano di Val Fortore, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti. “Siamo orgogliosi di poter riportare questa manifestazione, che ha riscosso già un grande successo lo scorso anno, in questo angolo della regione particolarmente affascinante – spiega Maurizio Marino -. Gli atleti potranno apprezzare un percorso di Trail Running suggestivo e inclusivo che gli farà conoscere ed amare questo angolo di territorio campano ancora poco conosciuto. E speriamo, l’anno prossimo, di poter tornare con una terza edizione con un circuito più lungo che ci possa consentire di ospitare anche una gara agonistica di livello nazionale o internazionale”.