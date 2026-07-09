Benevento, pronta la nuova rotatoria che collega Telese, Cerreto e Castelvenere Inaugurazione fissata al prossimo 13 luglio. L'investimento è costato circa 185mila euro

Sarà inaugurata lunedì 13 luglio, alle ore 19, la nuova rotatoria realizzata all'incrocio tra le Strade provinciali 79 e 82, arterie che collegano i comuni di Telese Terme, Cerreto Sannita e Castelvenere. Ad annunciarlo è il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi. L'opera, finanziata con un investimento di circa 185 mila euro, è stata realizzata con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione in un punto della rete viaria provinciale particolarmente trafficato. La rotatoria sostituisce il precedente impianto semaforico, consentendo una gestione più fluida e sicura del traffico veicolare. Il presidente Lombardi ha inoltre reso noto che sono in corso altri interventi sulla viabilità provinciale. In particolare, lungo la Strada provinciale 85, che collega Telese Terme e Puglianello, sono in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza, risagomatura del piano viabile, pulizia delle cunette e rifacimento della segnaletica. L'intervento, del valore complessivo di 120 mila euro, punta a migliorare le condizioni di percorribilità e la sicurezza dell'arteria.