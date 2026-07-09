Assemblea Lega B: prezzi delle curve uguali per i tifosi di casa e ospiti Ricostituito il Consiglio direttivo: il nuovo vicepresidente è Floriano Noto del Catanzaro

Assemblea della Lega di B a Milano mercoledì con il presidente Bedin che ha dato il benvenuto ai club tornati in B in questa stagione, Ascoli (che presenterà il calendario mercoledì 22 luglio), Arezzo, Benevento e Vicenza.

Tra le altre deliberazioni è stata ribadita la regola già inserita nel Codice di Autoregolamentazione, di vietare la vendita agli ospiti di biglietti a prezzi maggiori a quelli applicati nella curca di casa. La Lega vuole garantire pari condizioni alle tifoserie di tutte le squadre.

In apertura l'Assemblea ha confermato le soste nelle date FIFA e il Boxing Day, nonché il medesimo format Playoff e Playout delle scorse stagioni che ora verrà proposto, come ogni anno, in Federazione per l’approvazione formale. Definite le suddivisioni dei due gironi di Primavera 2 Cisalfa Sport

Alla fine è stato ricostituito il Consiglio Direttivo alla luce della decadenza dei membri le cui società di riferimento sono passati in altre categorie o, ancora, dove il ruolo di amministratore è cessato. I nuovi consiglieri eletti sono Rebecca Corsi (Vicepresidente e AD dell’Empoli FC),Carlo Costa (Vicepresidente del Fussball Club Südtirol), Francesco Dini (Presidente dell’US Cremonese) e Carlo Rivetti (Presidente del Modena FC), che si vanno ad aggiungere al Presidente del Mantova Filippo Piccoli, di quello del Catanzaro Floriano Noto e ai consiglieri indipendenti Enrico Mambelli eAndrea Sartori. Eletto anche il nuovo Vicepresidente nella figura di Floriano Noto.