Benevento, assegnazione alloggi Erp: possibile correggere la domanda

L’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo rende noto che in merito all'Avviso per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) – anno 2026, la Regione Campania ha attivato la procedura di soccorso istruttorio, che consente ai richiedenti di completare o correggere dati della domanda che sono risultati mancanti o non conformi. I richiedenti possono verificare se la propria domanda è tra quelle da integrare (Allegato A), il cui elenco è pubblicato al seguente link https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/avviso-erp-2026/soccorso-istruttorio. Qualora la domanda risulti presente nell'Elenco, il richiedente dovrà verificare il motivo della richiesta di integrazione; compilare esclusivamente il modello o i modelli indicati per la propria domanda, disponibili tra gli allegati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Benevento; caricare la documentazione richiesta sulla Piattaforma ERP, accedendo con SPID, CIE o CNS, direttamente oppure tramite lo stesso soggetto abilitato che ha provveduto all'invio della domanda. La procedura sarà attiva fino alle ore 14:00 del 24 luglio 2026. Si ricorda che non saranno accettate integrazioni trasmesse tramite PEC, e-mail o con modalità diverse da quelle previste; trascorso il termine delle ore 14,00 del 24 luglio 2026 non sarà più possibile integrare la domanda; le dichiarazioni rese in sede di integrazione devono riferirsi esclusivamente a condizioni già possedute alla data di presentazione della domanda, non è pertanto consentito modificare altri dati già correttamente dichiarati. I richiedenti le cui domande non risultano inserite nell'Elenco non devono presentare alcuna integrazione né caricare documentazione sulla Piattaforma ERP. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'help desk della Regione Campania all'indirizzo avvisoerp@regione.campania.it oppure rivolgersi ai soggetti abilitati alla trasmissione della domanda o al Settore Opere Pubbliche – Servizio Politiche Abitative del Comune di Benevento.
Benevento, assegnazione alloggi Erp: possibile correggere la domanda
L'informativa del comune di Benevento sull'attivazione della procedura di soccorso istruttorio
Benevento.