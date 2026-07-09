Benevento, assegnazione alloggi Erp: possibile correggere la domanda L'informativa del comune di Benevento sull'attivazione della procedura di soccorso istruttorio

L’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo rende noto che in merito all'Avviso per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) – anno 2026, la Regione Campania ha attivato la procedura di soccorso istruttorio, che consente ai richiedenti di completare o correggere dati della domanda che sono risultati mancanti o non conformi. I richiedenti possono verificare se la propria domanda è tra quelle da integrare (Allegato A), il cui elenco è pubblicato al seguente link https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/avviso-erp-2026/soccorso-istruttorio. Qualora la domanda risulti presente nell'Elenco, il richiedente dovrà verificare il motivo della richiesta di integrazione; compilare esclusivamente il modello o i modelli indicati per la propria domanda, disponibili tra gli allegati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Benevento; caricare la documentazione richiesta sulla Piattaforma ERP, accedendo con SPID, CIE o CNS, direttamente oppure tramite lo stesso soggetto abilitato che ha provveduto all'invio della domanda. La procedura sarà attiva fino alle ore 14:00 del 24 luglio 2026. Si ricorda che non saranno accettate integrazioni trasmesse tramite PEC, e-mail o con modalità diverse da quelle previste; trascorso il termine delle ore 14,00 del 24 luglio 2026 non sarà più possibile integrare la domanda; le dichiarazioni rese in sede di integrazione devono riferirsi esclusivamente a condizioni già possedute alla data di presentazione della domanda, non è pertanto consentito modificare altri dati già correttamente dichiarati. I richiedenti le cui domande non risultano inserite nell'Elenco non devono presentare alcuna integrazione né caricare documentazione sulla Piattaforma ERP. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'help desk della Regione Campania all'indirizzo avvisoerp@regione.campania.it oppure rivolgersi ai soggetti abilitati alla trasmissione della domanda o al Settore Opere Pubbliche – Servizio Politiche Abitative del Comune di Benevento.