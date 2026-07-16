Lavori finiti, Liceo Classico "Pietro Giannone" di Benevento torna alla comunità Opere grazie a Pnrr concluse nei tempi indicati. Soddisfatto il presidente della Provincia, Lombardi

Riconsegnato alla comunità scolastica il Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento al termine di importanti lavori di consolidamento statico e efficientamento energetico per circa 2,3 milioni di Euro a valere sulle risorse del PNRR. Realizzati nel corso di circa due anni solari, i lavori hanno restituito un edificio bello, funzionale e sicuro.

Il nastro della inaugurazione è stato tagliato dal Presidente della Provincia Nino Lombardi e dalla Dirigente amministrativa del “Giannone” Maria Letizia Varricchio, in rappresentanza della Dirigente scolastica Teresa De Vito, unitamente al personale tecnico e amministrativo della Provincia e al titolare della Impresa Maturo costruzioni srl che ha realizzato i lavori.

L’intervento rientra tra le undici opere finanziate alla Provincia che vengono consegnate in questi giorni alla scadenza del cronoprogramma scandito dal PNRR. L’edificio che ospita dal 1940 il prestigioso Liceo Classico “Giannone”, fondato nella prima decade del secolo XIX, aveva necessità di opere di consolidamento ed adeguamento che sono stati eseguiti non interrompendo mai le attività didattiche grazie alla cooperazione tra Provincia e Università del Sannio: l'intesa infatti ha consentito il trasferimento provvisorio presso le Aule del vicino polo didattico di Via Calandra.

La Dirigente amministrativa Varricchio ha voluto ringraziare, nel suo intervento di benvenuto, la Provincia ed il suo personale tecnico ed amministrativo per l’opera svolta e la stessa Ditta Maturo costruzioni srl per la disponibilità sempre dimostrata nel risolvere i problemi logistici che si venivano riscontrando nel corso di questi mesi.

Il Presidente Lombardi ha ricordato che quando si inaugura un’opera a servizio dell’istruzione si realizza un doppio servizio alla comunità

perché si offre ai più giovani una opportunità in più per studiare e per crescere. Lombardi ha voluto anche ringraziare la struttura tecnica e

amministrativa della Provincia che sta rispettando il cronoprogramma del PNRR, la Ditta Maturo costruzioni srl per l’impegno profuso nell’opera, l’Università del Sannio per la sinergia manifestata e la stessa Dirigenza, i docenti e gli allievi del “Giannone” per aver lavorato

tutti insieme a superare gli inevitabili disagi che l’operazione di rifunzionalizzazione della struttura ha comportato.