Sal Da Vinci incanta Benevento e infiamma i cuori - VIDEO e FOTO Ieri sera il concerto. Frascadore (Bct music festival): centro storico invaso da migliaia di persone

Bct music festival con il concerto di questa sera di Alfa si avvia alla chiusura dopo aver tracciato un bilancio più che soddisfacente a guardare i numeri.

Migliaia le persone che in queste sere hanno invaso Benevento per le manifestazioni organizzate nell'ambito della manifestazione giunta alla decima edizione ed ideata da Antonio Frascadore.

Ieri sera in piazza Cardinal Pacca nel centro storico di Benevento il concerto di Sal Da Vinci che ha infiammato cuori e incantato con musica, parole e luci l'intera città. Fan arrivati da tutta la regione ed anche oltre che hanno fatto registrare ovviamente il tutto esaurito nella rinomata piazza beneventana.

“Benevento cinema e televisione che nel tempo si è sdoppiato anche con l'appendice musicale che chiude la decima edizione del festival con un bilancio oggettivamente positivo” ha spiegato Antonio Frascadore che ha poi rimarcato: “Strade affollate tutte le sere ed eventi sempre sold out. Tantissime le persone che arrivano da tutta Italia per i vari appuntamenti. È un appuntamento unico che permette alle persone di vivere davvero la magia del cinema del piccolo schermo”.