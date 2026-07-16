Arcos open: arte, fotografia e musica nel Giardino del Mago di Benevento Una notte poetica promossa nell'ambito del progetto ideato e diretto da Giuliana Ippolito

Il Museo Arcos di Benevento apre ancora una volta le sue porte all'esterno e si connette con il territorio attraverso il progetto Arcos Open ideato, curato e diretto da Giuliana Ippolito, esperta di arti contemporanee del museo, alla sua terza tappa.

Domani, venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 19.30, il "Giardino del Mago" – situato proprio di fronte al museo e parte integrante della rete museale cittadina – ospiterà "Se la notte avesse i tuoi occhi e la terra il ritmo di un passo leggero, ci troveremmo qui..." un titolo poetico che è l' invito della curatrice Ippolito a vivere poeticamente una calda notte di mezza estate attraverso un evento irripetibile, immaginato per connettere arti visive, alto artigianato e musica.

Focus dell'evento sarà la presentazione di Bloom del fotografo Dario De Cristofaro, un progetto che celebra la rinascita e la bellezza attraverso l'obiettivo fotografico, senza artificio, solo indagando l'armonia del naturale nel volto della donna con lo stesso sguardo che si riserva ai fiori.

La serata non sarà solo un momento di fruizione passiva: l'artista, che a Napoli ha fondato Studio 125, interagirà direttamente con il pubblico, realizzando sul momento esclusivi ritratti con i fiori, scatti che verranno stampati in tempo reale per gli ospiti, trasformando i partecipanti stessi in parte attiva della performance artistica.

L’eccellenza del saper fare sarà un altro pilastro dell'evento: la serata sarà cornice al debutto ufficiale di una bottiglia di bollicine, Folius, falanghina spumante della Cantina Del Taburno, eccellenza da oltre cinquant'anni nella produzione di vini autentici: la bottiglia che si presenta con un etichetta di ricerca è un prodotto di alto artigianato locale che unisce l'eleganza dei suoi profumi floreali e della frutta bianca al gusto e al design, espressione della qualità e della creatività del territorio del Sannio.

A guidare il ritmo del passo nel Giardino del Mago sarà una performance live, dei Funky Station (Luciana Luciano vox, Giorgio Saginario guit, Gianluca Bufis bass, Francesco Calandriello drums) che accompagnerà gli ospiti durante la serata con le sue sonorità coinvolgenti.

"Se la notte avesse i tuoi occhi e la terra il ritmo di un passo leggero, ci troveremmo qui... è la nuova fermata del progetto Arcos Open con cui il museo Arcos continua ad uscire dai suoi spazi tradizionali per dialogare con tutta la città e con le altre realtà della rete museale della Provincia di Benevento", dichiara Giuliana Ippolito, esperta del Museo Arcos dal luglio '25. "Il Giardino del Mago diventerà per una notte laboratorio di emozioni open, dove la fotografia d'autore di Dario De Cristofaro, l'alto artigianato delle bollicine della Cantina del Taburno e la musica dei Funky Station si fonderanno per offrire una visione contemporanea e viva della nostra identità culturale. Con Arcos Open ho fortemente voluto abbattere le barriere fisiche e concettuali che spesso allontanano le persone dai luoghi della cultura: un museo deve essere un organismo vivo, capace di dialogare con lo spazio pubblico e di farsi comunità. Venerdì si compie un altro passo fondamentale di questo percorso, portando il museo ancora una volta fuori dai suoi confini tradizionali per abitare un meraviglioso giardino della nostra rete museale. Piazza, strada, natura e giardini diventano, così, i nostri nuovi spazi espositivi e di incontro. Il mio obiettivo è che l'arte vada verso le persone, integrandosi nella loro quotidianità e trasformando la fruizione culturale in un'esperienza collettiva, partecipata e davvero aperta a tutti."