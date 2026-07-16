Benevento, il brasiliano Logan si presenta con due prodezze Il ragazzo di Rio segna due gol "specialità della ditta" nel primo test della stagione

L'avversario non era di quelli che possono incutere timore, ma lui si è presentato ugualmente con due prodezze balistiche, sulle quali la forza dell'avversario conta fino ad un certo punto. Gasper Logan, il ragazzo di Rio, ha dato subito un saggio di quello che sa fare: percussione sulla sinistra, conversione al centro e tiro di destro indirizzato nella porta della squadra avversaria. L'ha fatto due volte in 45 minuti. E ha lasciato incantati.

L'esterno carioca è entrato nella ripresa e si è accomodato nella sua “confort zone”, quella sinistra. Lo aveva detto nella sua descrizione tecnica ad Ottochannel: “Mi piace giocare sulla fascia, come esterno, e andare nell'uno contro uno. Le mie capacità sono la velocità e il dribbling. Ho segnato diversi gol in questi anni convergendo al centro da sinistra per liberare il mio destro. Spero di ripetermi col Benevento”.

Il minuto del primo gol è il 4': Logan parte per un dribbling, poi due, converge al centro e lascia partire un arcobaleno “verde-oro” che va ad infilarsi giusto all'incrocio dei pali opposti al tiro. L'ooooh di stupore si sente chiaro sugli spalti, il gol è di rara bellezza e c'entra poco che di fronte ci siano i “disoccupati” del pianeta dei dilettanti campani. Alla mezz'ora si ripete. Questa volta il pallone gli arriva dalla destra ed è più avanti rispetto al primo tiro, ma il colpo è lo stesso e denota una facilità di calcio impressionante.

Due gol in 45 minuti, praticamente in fotocopia. Servono a dimostrare le sue virtù balistiche di cui aveva parlato e che erano parse chiare nei filmati delle sue partite brasiliane.

Sappiamo bene che non è ancora il caso di esaltarsi, ma le doti tecniche e la facilità di calcio sono evidenti. Bisogna attendere solo di vederlo all'opera quando gli avversari saranno di maggiore caratura. Ma se il buongiorno si vede dal mattino...