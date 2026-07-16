Abbonamenti, decimo giorno di prelazione: il dato ufficiale delle vendite

127 tessere sottoscritte nel mercoledì dell'esordio stagionale della squadra giallorossa contro l'Equipe Campania. Se gli abbonamenti ancora non decollano, erano invece tanti i tifosi presenti all'Imbriani per vedere la partita del debutto giallorosso nella nuova stagione. In ogni caso il dato di 127 non è neanche tra i peggiori e porta la cifra complessiva delle vendite a 1210 abbonamenti.
Riepologhiamo come si consueto l'iter della prelazione giorno per giorno: 170 tessere sottoscritte il primo giorno, 222 il secondo, 122 il terzo, 137 il quarto, 114 il quinto, 64 il sesto, appena 32 domenica, lunedì lieve risalita fino a 107, martedì raggiunta la quota di 115 tessere vendute. Oggi, come abbiamo detto, ne sono state vendute 127 che porta la quota complessiva a 1210 abbonamenti.
L'ultimo giorno di prelazione è il 26 luglio, mancano dunque 11 giorni per poter confermare il proprio posto al Vigorito e avvicinarsi alle 5.234 tessere sottoscritte lo scorso anno. Poi, ovviamente inizierà la vendita libera.