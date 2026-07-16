Abbonamenti, decimo giorno di prelazione: il dato ufficiale delle vendite Mancano solo 11 giorni per avvicinarsi al numero sottoscritto l'anno scorso

127 tessere sottoscritte nel mercoledì dell'esordio stagionale della squadra giallorossa contro l'Equipe Campania. Se gli abbonamenti ancora non decollano, erano invece tanti i tifosi presenti all'Imbriani per vedere la partita del debutto giallorosso nella nuova stagione. In ogni caso il dato di 127 non è neanche tra i peggiori e porta la cifra complessiva delle vendite a 1210 abbonamenti.

Riepologhiamo come si consueto l'iter della prelazione giorno per giorno: 170 tessere sottoscritte il primo giorno, 222 il secondo, 122 il terzo, 137 il quarto, 114 il quinto, 64 il sesto, appena 32 domenica, lunedì lieve risalita fino a 107, martedì raggiunta la quota di 115 tessere vendute. Oggi, come abbiamo detto, ne sono state vendute 127 che porta la quota complessiva a 1210 abbonamenti.

L'ultimo giorno di prelazione è il 26 luglio, mancano dunque 11 giorni per poter confermare il proprio posto al Vigorito e avvicinarsi alle 5.234 tessere sottoscritte lo scorso anno. Poi, ovviamente inizierà la vendita libera.