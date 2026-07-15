Parcheggi Centro Storico di Benevento: l'Assessore Cappa fa chiarezza Nessuna variazione per i residenti sulle vie Capilongo, Pasquali, Mattei e Pepicelli

In risposta alle preoccupazioni sollevate nei giorni scorsi da alcuni cittadini e dal movimento Civico22 riguardo alla sosta nel Centro Storico, l'Assessore al Traffico e ai Parcheggi, Attilio Cappa, fornisce alcune precisazioni.

Le vie Capilongo, Pasquali, Mattei e Pepicelli non saranno interessate da alcuna modifica alla sosta dei residenti. I parcometri già installati saranno rimossi, come già richiesto formalmente al nuovo gestore del servizio.

Le nuove aree di sosta a pagamento individuate in città sono state definite a seguito di un'attenta valutazione tecnica, con l'obiettivo di garantire un servizio efficiente senza penalizzare la qualità della vita dei residenti.

Per quanto riguarda via Ennio Goduti, il primo tratto della via, attualmente destinato alla sosta di 30 minuti, sarà convertito in area a pagamento. Contestualmente, con il prossimo rifacimento della segnaletica orizzontale, i parcheggi torneranno a disporsi nel senso della carreggiata. La decisione è stata assunta accogliendo le richieste dei commercianti della via e le esigenze di viabilità rappresentate dalla Polizia Municipale, in particolare in relazione al transito di mezzi pesanti. Un ulteriore contributo in tal senso è arrivato dalle interlocuzioni con l'Università, impegnata nella redazione del nuovo Piano del Traffico e dall'abolizione degli abbonamenti che occupavano la maggior parte degli stalli disponibili in via Goduti.

I lavori di adeguamento della segnaletica partiranno a breve.

L'Assessore Cappa ricorda inoltre che a breve prenderanno avvio i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Mattei, un intervento atteso che restituirà ulteriore spazio alla sosta nella zona.

"Come sempre, siamo vicini alle persone e attenti alle loro esigenze" – dichiara l'Assessore Cappa – "Ogni scelta in materia di viabilità e sosta viene ponderata con attenzione, ascoltando residenti, commercianti e organi tecnici competenti, per garantire un equilibrio tra le esigenze della città e la qualità della vita di chi vive la Città."

