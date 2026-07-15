Benevento, test con l'Equipe Campania: primo gol della stagione di Tumminello Tanta gente sulle gradinate del piccolo impianto dell'Antistadio

L'allenamento congiunto tra Beneveto e Equipe Campania è iniziato alle 18,13. Queste le formazioni schiersate inizialmente. C'è molto caldo, ma anche un bel po' di gente che non ha resistito al richiamo della squadra giallorossa e si è presentata sulle gradinate dell'Imbriani.

All'11' il Benevento passa in vantaggio su calcio di rigore battuto magistralmente da Tumminello, concesso per un fallo netto su Giugliano.

Al 15' Mignani raddoppia connun bel movimento inngirata in area di rigore.

Al 20 il Benevento fa tris: è Lamesta da destra di piatto sinistro a fare centro.

Minuto 26. Lamesta serve il giovane Giugliano a sinistra che tira al volo rasoterra e infila il 4 a 0.

28' Grande azione sulla sinistra di Angelo Talia, palla a Mignani che segna il 5 a 0.

35' Batti e ribatti inn area e Tumminello infila il sesto gol. 6-0

BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Pierozzi, Borghini, Caldirola, Beruatto; Kouan, Talia; Lamesta, Tumminello, Giugliano; Mignani. A disp.: Vannicchi, Kwete, Romano, Maita, Saio, Voscardi, Logan, Siatounis, Salvemini, Manconi, Schimmenti. All.: Floro Flores

EQUIPE CAMPANIA: D'Aquino, Boccia, Iomazzo, Riccio, Vitiello, De Caro, Bozzaotre, De lucia, Orlando, Diarra, Casacchia.

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