In 4 con passamontagna, colpo a Stir: 3 fuggono, l'altro resta ferito: arrestato Casalduni. Un 40enne di Beltiglio fermato dai carabinieri. Avevano rubato rame e materiali

Erano in quattro. Tutti col volto coperto da un passamontagna. L'avevano preparato bene, quel colpo allo Stir di Casalduni, che avrebbero portato a termine senza l'intervento dei carabinieri. Tre sono riuscuti a fuggire, un quarto, peraltro rimasto ferito, è stato arrestato. E' un 40enne di nazionalità rumena, residente a Beltiglio di Cepplaoni, ora ai domiciliari.

Secondo una prima ricostruzione, i quattro sono arrivati all'impianto rifiuti di Casalduni a bordo di due furgoni rubati nei quali avevano sistemato fili di rame per un valore stimato di 20mila euro, gruppi elettrogeni, batterie ed altro materiale. Si stavano allontando dalla zona quando i militari della Compagnia di Benevento li hanno intercettati, bloccando i due mezzi a poca distanza da Casalduni.

Tre uomini se la sono svignata, il 40enne ha provato a fare altrettanto, ma durante la fuga è finito in un dirupo. Bloccato e soccorso, è stato trasportato al San Pio, dove i medici gli hanno diagnosticato problemi alla schiena guaribii in 30 giorni. Dimesso, l'uomo è stato sottoposto agli arresti in casa su dispsozione del pm Maria Colucci. E' difeso dall'avocato Stefania Pepicelli.