Programma GOL, Errico (FI): "Massima attenzione per le fasce deboli" "Attenzione anche per la corretta rendicontazione dei fondi Pnrr”

È stato al centro del Question Time in Consiglio Regionale della Campania il delicato tema dei ritardi nell'erogazione delle indennità mensili spettanti ai beneficiari del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) impegnati in attività di tirocinio presso le amministrazioni comunali campane.

L'iniziativa porta la firma del Consigliere Regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che ha sollevato formalmente la questione, raccogliendo il forte disagio di numerosi cittadini e di svariate amministrazioni locali. Nei Comuni aderenti, moltissimi beneficiari del programma - per i quali il compenso di circa 500 euro mensili costituisce una misura vitale di sostegno al reddito - hanno segnalato il blocco delle erogazioni, avendo percepito soltanto un primo acconto parziale (pari a circa 200 euro) a fronte delle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno già maturate. Un quadro ulteriormente complicato dalle procedure burocratiche per la proroga trimestrale delle attività, che ha richiesto adempimenti complessi (come le comunicazioni Unilav e la raccolta delle adesioni) da parte di uffici comunali spesso già in affanno.

Il Consigliere Errico ha citato il caso emblematico del Comune di Morcone, dove i pagamenti per quattro tirocinanti si sono sbloccati solo negli ultimissimi giorni (in data 7 luglio 2026), a seguito di un lungo iter di verifica, mentre rimane ancora sospesa la posizione di un quinto operatore.

“Ringrazio l’Assessore al Lavoro, Angelica Saggese, per la risposta chiara ed esaustiva - ha dichiarato Errico a margine della seduta –. Questa interrogazione è nata con l'unico scopo di fare chiarezza e di tutelare una platea di beneficiari particolarmente fragile dal punto di vista economico. Sebbene per il Comune di Morcone la situazione si sia sbloccata quasi in concomitanza con la presentazione del nostro atto, era fondamentale comprendere l'origine di tali criticità di natura amministrativo-finanziaria per fare in modo che la Regione Campania metta in campo adeguati correttivi per il futuro”.

Nel corso del dibattito, l'Assessore al Lavoro ha chiarito i tempi ordinari del flusso di pagamento gestito tramite Sviluppo Campania S.p.A. (che, in assenza di anomalie, prevede l’accredito entro il mese successivo a quello rendicontato) e ha confermato che l'istruttoria per la mensilità di giugno è attualmente in corso, con previsione di liquidazione entro la fine di questo mese di luglio. L'esponente della Giunta ha inoltre sottolineato che i ritardi su base regionale hanno riguardato soltanto 18 tirocini avviati oltre i termini su un totale di ben 13.649 attivati in Campania, ricordando la severità dei controlli imposti dai regolamenti europei legati ai fondi del Pnrr.

“Condivido pienamente l'esigenza espressa dall'Assessore in merito al rigore amministrativo - ha concluso Errico - Trattandosi di risorse del Pnrr, la trasparenza e la precisione nella rendicontazione sono priorità assolute per evitare danni erariali all'Ente e, di riflesso, ai cittadini stessi. Tuttavia, proprio la complessità di questa imponente macchina burocratica impone alla Regione un monitoraggio costante e un supporto proattivo ai Comuni, affinché la severità delle norme comunitarie non si traduca in un insopportabile danno sociale per le famiglie che sul Programma GOL basano il proprio sostentamento quotidiano. Continueremo a vigilare affinché le tempistiche promesse per le prossime mensilità vengano rigorosamente rispettate”.