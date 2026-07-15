Opere, territorio e digitalizzazione: San Giorgio la Molara guarda al futuro Il sindaco De Vizio: "valorizzazione territorio passa anche attraverso promozione delle eccellenze"

San Giorgio la Molara continua il proprio percorso di crescita attraverso un programma di interventi che coniuga opere pubbliche, innovazione tecnologica, tutela del patrimonio storico e valorizzazione delle eccellenze locali. Una strategia che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a costruire un paese sempre più moderno, efficiente e attrattivo.

Tra gli interventi più significativi rientra la ristrutturazione dell'acquedotto, con il recupero e la sistemazione dei serbatoi e il miglioramento dell'intera infrastruttura che continua a garantire l'approvvigionamento idrico del territorio attraverso Molise Acque.

Parallelamente è stato implementato il programma di riqualificazione del centro storico, con la conclusione dei lavori in Via Apparuta, restituendo decoro, sicurezza e piena fruibilità al cuore del paese.

Grande attenzione è stata riservata anche alla tutela del patrimonio storico e culturale, attraverso il recupero della storica Fontana del Barco e l'avvio di un percorso di valorizzazione delle fontane rurali, testimonianze della memoria e dell'identità della comunità.

A questo percorso si affianca il programma di digitalizzazione dei servizi comunali, finanziato con oltre 270 mila euro, che prevede dieci interventi destinati a rendere il Comune sempre più moderno ed efficiente. Dalla migrazione dei servizi sul cloud all'integrazione con App IO, pagoPA, SPID, CIE e ANPR, fino alla digitalizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), gli investimenti consentiranno di offrire ai cittadini e alle imprese servizi più semplici, veloci, sicuri e completamente digitali, proiettando San Giorgio la Molara verso una Pubblica Amministrazione sempre più innovativa. Inoltre, sono state ottimizzate le risorse del PNRR, reinvestendo oltre 50 mila euro nell'ammodernamento tecnologico della casa comunale. Nuove dotazioni informatiche, sistemi di backup centralizzati, maggiore sicurezza informatica e servizi digitali più efficienti rappresentano un investimento concreto per offrire risposte sempre più rapide e moderne ai cittadini.

"La valorizzazione del territorio passa anche attraverso la promozione delle sue eccellenze - rimarca il sindaco De Vizio -. In questa direzione si inserisce il percorso di crescita della Festa della Marchigiana, divenuta uno dei principali eventi del Fortore e capace di richiamare migliaia di visitatori, promuovendo la carne Marchigiana IGP, gli allevatori e l'identità agricola di San Giorgio La Molara.

Questi interventi - conclude il sindaco Nicola De Vizio - rappresentano il risultato di una programmazione costante e di una visione amministrativa orientata allo sviluppo. Infrastrutture più efficienti, servizi innovativi, tutela del patrimonio e promozione delle eccellenze locali sono tasselli di un unico progetto che guarda al futuro senza dimenticare la storia e le tradizioni della comunità".