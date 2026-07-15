Filippo Cannata firmerà l'illuminotecnica di piazza Plebiscito Il sindaco Mastella: "Complimenti, noi abbiamo creduto in lui, sempre!"

"Sarà Filippo Cannata a firmare la nuova illuminazione di piazza Plebiscito a Napoli. Mi complimento con questo nostro illustre concittadino a nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale: ormai è una firma di primo piano dell'illuminotecnica a livello internazionale ed è giusto che si cimenti con una delle piazze più belle del mondo", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Noi abbiamo creduto nel suo talento e nelle sue qualità, sempre anche quando non era come oggi una star del suo campo. Il suo marchio inconfondibile è sulla rinnovata piazza Risorgimento, illumina il sito Unesco di piazza Santa Sofia e tante altre bellezze cittadine. Sono sicuro che aggiungerà un tocco di luce e ulteriore bellezza a piazza Plebiscito".

