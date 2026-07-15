Cambio al vertice di Eav. Pellegrino Mastella: serve cambio di passo da subito "Buon lavoro a Diamantini e un grazie a De Gregorio per il lavoro fin qui fatto"

“Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro all’ingegner Pietro Diamantini, nuovo Amministratore Unico di EAV, chiamato a guidare una delle aziende strategiche per il sistema della mobilità regionale in una fase particolarmente delicata".

Lo dichiara in una nota il vice-presidente della Commissione Traporti della Regione Campania, Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro).



"La sua esperienza maturata nel gruppo Ferrovie dello Stato e il contributo dato allo sviluppo dell’Alta Velocità - precisa il consigliere regionale - rappresentano certamente un valore aggiunto per affrontare le sfide che attendono il trasporto pubblico campano, che necessita oggi più che mai di efficienza, affidabilità e visione industriale".



"Allo stesso tempo, ritengo doveroso - aggiunge Pellegrino Mastella - rivolgere un ringraziamento a Umberto De Gregorio per il lavoro svolto in questi anni alla guida dell’azienda. Un percorso lungo e complesso, nel corso del quale non sono mancati rallentamenti e tempi troppo spesso dilatati della burocrazia, ma durante il quale sono stati comunque avviati importanti processi di riorganizzazione e rinnovamento che rappresentano oggi una base da cui ripartire".



"Al nuovo vertice - chiarisce Mastella - chiediamo però fin da subito un cambio di passo concreto, soprattutto rispetto alle criticità ancora irrisolte che incidono quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini. Penso, in particolare, alla necessità di garantire maggiore continuità ed efficienza nei servizi ferroviari e su gomma, ma anche alla urgente ripartenza della linea della Valle Caudina".



"Su quest'ultimo punto - incalza Mastella - è necessario essere chiari: il termine fissato per gennaio 2027 non può e non deve essere in alcun modo procrastinato. I territori attendono risposte da troppo tempo e non sono più tollerabili ulteriori ritardi. Come vicepresidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale, mi sono fatto un vero e proprio nodo al fazzoletto su tutte le scadenze che mi sono state indicate e vigilerò con la massima attenzione affinché i cronoprogrammi vengano rispettati".



"Non ho alcuna intenzione - conclude il consigliere regionale - di abdicare al mio ruolo di indirizzo e controllo, nell’interesse dei territori e degli utenti, affinché EAV possa davvero compiere quel salto di qualità atteso da anni. La mobilità è un diritto e un fattore decisivo di sviluppo: per questo serve oggi una gestione all’altezza delle aspettative e delle esigenze della Campania”.