Bus Benevento. Air in servizio dal 1° di agosto per trasporto pubblico locale La nota del sindaco Mastella e dell'assessore Ambrosone

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato oggi la delibera con la quale, a decorrere dal 1 agosto 2026, ha dato ok all'affidamento in via d'emergenza del servizio di trasporto su gomma ad Air.

"E' un provvedimento importante che avevamo condiviso - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone nell'illustrare i contenuti del provvedimento - in una riunione dello scorso 6 luglio in Regione, con il vicepresidente regionale delegato ai Trasporti Mario Casillo. In quella sede è stata confermata la necessità, per garantire i servizi senza soluzione di continuità, di procedere ad un affidamento emergenziale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento Ce, alla società Air quale capogruppo del ragruppamento d'imprese aggiudicatario della gara. Proprio questo abbiamo recepito oggi nella delibera di Giunta ricordando come l'art. 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 consente all'autorità competente, in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di tale interruzione, di adottare provvedimenti di emergenza, anche nella forma dell'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico, ovvero della proroga di un contratto di servizio pubblico, o dell'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici e il ricorso a tale istituto risulta ampiamente utilizzato, con schemi motivazionali analoghi a quello del presente atto, da numerosi enti competenti in materia di TPL, a conferma della legittimità di questa procedura. Il servizio di TPL urbano costituisce servizio pubblico essenziale, non suscettibile di sospensione o interruzione, a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, sicché sussiste la necessità e l'urgenza di assicurarne la continuità senza soluzione di continuità a decorrere dal 1° agosto 2026, data individuata quale termine di cessazione del regime di prosecuzione forzata a carico del gestore uscente. In questo modo l'Amministrazione garantisce il trasporto pubblico locale su gomma con un indirizzo chiaro e pienamente legittimo".