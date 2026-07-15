Benevento, indicazioni subito positive contro l'Equipe Campania. LE FOTO Tripletta di Salvemini e grande doppietta del brasiliano Logan

Mancano ancora in tanti a questa prima stagionale del Benevento. Allenamento congiunto con l'Equipe Campania, squadra di dilettanti in attesa di sistemazione, che ha anche una discreta caratura tecnica. Il Benevento ha schemi collaudati e intese che si ritrovano subito, anche nell nuova stagione. Come quella tra Lamesta e Tumminello (che può giocare non essendo un'amichevole ufficiale). Ad aprire le danze è proprio il centravanti di Erice che trasforma un rigore concesso per atterramento del giovane Giugliano. Si distende bene la squadra giallorossa, spinta dalla verve di Kouan e dalla forza fisica di Talia. Difesa mai impegnata e sempre attenta con Caldirola già tirato a lucido. Bene anche Beruatto che esordisce in maglia giallorossa appena tre giorni dopo il suo arrivo in città. Non c'è Sernicola, che ha fatto le visite ieri e non è ancora pronto. Rimangono fuori anche Scignamillo e gli infortunati Mehic e Ricci. Nel primo tempo Lamesta fa la solita differenza sulla sua corsia di competenza e duetta a meraviglia con Tumminello e Mignani.

Nella ripresa Floro Flores cambia tutto. Il centrocampo è retto da capitan Maita e da Siatounis, uno che si adatta in ogni ruolo e fa il mediano senza scomporsi. Davanti entra il bomber Salvemini e si vede che ha già lavorato tanto: fa tripletta, tanto per gradire. Ma la sorpresa della giornata viene da Gasper Logan, il ragazzo di Rio, che segna due gol da lustrarsi gli occhi: sempre dalla sua mattonella a sinistra, coordinandosi col dentro e infilando entrambe le volte l'incrocio dei pali. Si muove bene anche Scimmenti a destra che prende il posto che è stato di Lamesta nel primo tempo. Va in rete anche Siatounis per il 12 a 0 finale che non vuole dire nulla, ma dà già una prima visione della caratura della squadra giallorossa, a cui mancano ancora dei pezzi per comporre il mosaico finale.