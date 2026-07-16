Dobbiamo consegnarle apparecchio acustico: anziano derubato, 34enne in carcere Benevento. Condannato anche in appello, misura aggravata per un 34enne che era ai domiciliari

Lo ha arrestato la Squadra mobile, che ha eseguito un provvedimento della Corte di appello. Era ai domiciliari, ed ora è in carcere, Stefano Franzese, 34 anni, di Benevento, al quale la misura è stata aggravata. Difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo, Franzese è una delle tre persone che nel giugno 2025 erano state condannate con rito abbreviato a 2 anni e 4 mesi – una pena confermata in secondo grado – per un episodio accaduto alla fine di marzo dello stesso anno, di cui era rimasto vittima un anziano nella zona alta della città.

Secondo gli inquirenti, si sarebbero presentati presso la sua abitazione, qualificandosi come medici e fisioterapisti Asl incaricati di consegnargli un apparecchio acustico, e, approfittando di un suo momento di disattenzione, gli avrebbero sottratto la somma contante di oltre 1000 euro e si sarebbero allontanati a bordo di un'auto.

La Mobile aveva bloccato l'allora 33enne e djue donne al rione Libertà, recuperando i soldi.



