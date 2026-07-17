Il Presidente Confindustria Esposito è Co-Chair Innovation Task Force B20 Usa Dal Sannio a Washington: Esposito unico leader italiano per innovazione Globale B20

Confindustria Benevento annuncia con orgoglio un prestigioso riconoscimento internazionale per il Presidente Andrea Esposito, designato Co-Chair della Innovation Task Force nell’ambito del B20 USA 2026.

Andrea Esposito, CEO di LAER Spa, è l’unico rappresentante italiano a sedere ai vertici della leadership di questo gruppo di lavoro strategico, unendosi a una ristretta cerchia di 8 leader aziendali provenienti da colossi mondiali come HP, Docusign e Bayer, guidati dal Responsabile globale per gli affari internazionali di Amazon David Zapolsky.

Il B20 è l’organismo ufficiale del G20 che rappresenta la comunità imprenditoriale delle principali economie del mondo, responsabili dell'85% del PIL globale e del 75% del commercio internazionale. Nel 2026, per la prima volta, il forum sarà ospitato negli Stati Uniti sotto la guida della U.S. Chamber of Commerce.

In qualità di Co-Chair, Andrea Esposito avrà il compito di guidare lo sviluppo del B20 USA Task Force Communique, il documento ufficiale di raccomandazioni strategiche che verrà presentato direttamente ai leader del G20 per influenzare l'agenda economica globale e promuovere la crescita attraverso l'innovazione.

La Task Force guidata da Esposito, supportata dal Boston Consulting Group (BCG) come partner tecnico, si concentrerà su quattro pilastri fondamentali per il futuro del progresso umano:

1. Incentivazione degli investimenti a lungo termine in Ricerca e Sviluppo (R&S).

2. Rafforzamento della fiducia e del coordinamento nell'innovazione digitale, con un focus specifico sull'Intelligenza Artificiale e la sicurezza quantistica.

3. Integrazione tecnologica per l'innovazione sanitaria.

4. Sostegno all'innovazione nei settori industriali strategici.

La nomina di Andrea Esposito non rappresenta solo un traguardo personale, ma proietta l'eccellenza industriale campana e il sistema Confindustria al centro dei processi decisionali mondiali. Per garantire la continuità e la qualità del contributo italiano, Andrea Esposito sarà affiancato da due deputy di alto profilo: l'ingegnere Paola Iaccarino (R&D Manager di LAER S.p.A.) per i contributi tecnici e industriali, e l'ingegnere Nicoletta Zampelli (Responsabile Area Innovazione di Confindustria Benevento) per il coordinamento istituzionale.

Il lavoro della Task Force è già partito ed entrerà nel vivo durante l'estate 2026: culminerà il 9 novembre a Washington D.C. con il B20 USA Summit, dove le raccomandazioni finalizzate verranno discusse con i capi di Stato e di governo del G20.