In considerazione delle recenti segnalazioni per i miasmi percepiti in
zona industriale, il Presidente del Consorzio Asi di Benevento Domenico
Vessichelli, informa la cittadinanza che sono in corso di riattivazione
le centraline di monitoraggio già presenti dal 2024 a Ponte Valentino.
Tali centraline intercettano le emissioni odorigene e verificano i
parametri previsti nelle singole autorizzazioni rilasciate dalle
Autorità competenti alle aziende, presso le fonti di emissione già
individuate in precedenza nell’agglomerato industriale.
Si provvederà nei prossimi giorni a rilasciare le password di accesso al
sistema alle Autorità preposte, al fine di garantire massima trasparenza
nelle procedure.
Il Presidente Vessichelli ribadisce che la tutela della salute dei
cittadini è prioritaria e, per tale motivo, la governance dell’Asi
continuerà ad adottare iniziative che possano garantire tale esigenza.
Miasmi zona Asi: riattivate centraline di Monitoraggio
L'annuncio del Presidente Vessichelli
In considerazione delle recenti segnalazioni per i miasmi percepiti in