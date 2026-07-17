Miasmi zona Asi: riattivate centraline di Monitoraggio L'annuncio del Presidente Vessichelli

In considerazione delle recenti segnalazioni per i miasmi percepiti in

zona industriale, il Presidente del Consorzio Asi di Benevento Domenico

Vessichelli, informa la cittadinanza che sono in corso di riattivazione

le centraline di monitoraggio già presenti dal 2024 a Ponte Valentino.

Tali centraline intercettano le emissioni odorigene e verificano i

parametri previsti nelle singole autorizzazioni rilasciate dalle

Autorità competenti alle aziende, presso le fonti di emissione già

individuate in precedenza nell’agglomerato industriale.

Si provvederà nei prossimi giorni a rilasciare le password di accesso al

sistema alle Autorità preposte, al fine di garantire massima trasparenza

nelle procedure.

Il Presidente Vessichelli ribadisce che la tutela della salute dei

cittadini è prioritaria e, per tale motivo, la governance dell’Asi

continuerà ad adottare iniziative che possano garantire tale esigenza.