Ndc: bene apertura PD, noi parte integrante del campo largo I mastelliani: il 26 luglio occasione per ribadire in che squadra si gioca

"Prendiamo atto positivamente dell'apertura che si è registrata in casa Pd. Nel documento della Direzione l'appartenenza al campo largo e alla coalizione di centro-sinistra è dichiarata giustamente come inappellabile e non può ammettere eccezioni. E' un segnale, un barlume di intelligenza politica che non possiamo che apprezzare", lo scrive in una nota la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino.

"Avevamo chiaramente detto che per motivi politici elementari, alle Provinciali del 26 luglio il Pd avrebbe dovuto dire 'non possumus' a scantonamenti inconcepibili verso candidati di destra. Nell'anno delle Politiche sarebbe stato fatalmente imperdonabile. Noi di Centro e Clemente Mastella sono e saranno parte integrante di quel centro-sinistra che contenderà alle destre il governo del Paese in una partita dove conterà anche un solo voto, ancora più se passerà la legge col premio di maggioranza alla coalizione vincente. Vediamo che c'è maggiore consapevolezza della posta in palio nel Pd e che alcuni giapponesi faticano a restare, sempre più isolati, nella foresta. Il 26 luglio è l'occasione per ribadire con fermezza, da parte degli amministratori dem, il perimetro politico e da che parte del campo si gioca e con quale squadra", conclude la nota Ndc.