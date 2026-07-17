Valentino: sospeso da cariche di consigliere comunale e provinciale Il provvedimento del prefetto dopo la condanna del Tribunale

Il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Legge Severino), ha accertato la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di consigliere provinciale e da quella di consigliere comunale di Sant’Agata de’ Goti (BN) nei confronti del Sig. Carmine Valentino, condannato dal Tribunale di Benevento alla pena di quattro anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed incapacità perpetua a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente del Consiglio Comunale di Sant’Agata de’ Goti, ai fini della notifica, rispettivamente, a tutti i Consiglieri Provinciali e Comunali e dei successivi adempimenti ex articolo 45 del decreto legislativo n.267/2000.