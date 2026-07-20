Sostituzione rotaie: tratto via Valfortore chiuso al traffico nelle ore notturne Per i lavori di sostituzione delle rotaie e delle traverse binari del passaggio a livello

Nelle serate di martedì 21 luglio e mercoledì 22 luglio, dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo, via Valfortore, limitatamente al tratto prospiciente il centro commerciale I Sanniti, sarà interdetta al traffico veicolare per i lavori di sostituzione delle rotaie e delle traverse binari del passaggio a livello ivi ubicato.

Pertanto, i veicoli diretti a via Acquafredda, via Padre Pio e via Cammino della Pace sono tenuti, dall'incrocio via dei Longobardi - via Mura della Caccia, ad osservare il percorso alternativo rappresentato da via Valfortore (da incrocio via Mura della Caccia ad incrocio via XXV Luglio) - via XXV Luglio - via Mariano Russo - piazza Colonna - via Compagna - rotonda dei Pentri per poi arrivare su via Acquafredda – via Cammino della Pace o attraverso via Abete - Zona Industriale Pezzapiana, oppure attraverso via dei Liguri Bebiani, imboccando la direzione Fortorina all'atto dell'arrivo alla Rotonda dei Pentri da via Compagna.

Il medesimo itinerario, con percorrenza all'inverso, è consigliato anche per i veicoli in uscita da via Acquafredda, via Cammino della Pace, via Padre Pio e via dei Liguri Bebiani e diretti a Benevento Centro.