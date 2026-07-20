San Marco dei Cavoti si prepara all'8° Raduno Fiat 500 Domenica 26 luglio appuntamento in Piazza Risorgimento

I motori sono pronti a rombare, i sorrisi a illuminare una giornata di festa e la passione per un'icona dell'automobilismo italiano torna protagonista. Domenica 26 luglio 2026, Piazza Risorgimento a San Marco dei Cavoti ospiterà l'8° Raduno Fiat 500, un appuntamento che richiama ogni anno appassionati, collezionisti e curiosi desiderosi di celebrare una delle vetture più amate di sempre.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco San Marco dei Cavoti, con il patrocinio del Comune di San Marco dei Cavoti e la collaborazione del Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Benevento Città. Il raduno è riservato alle Fiat 500 storiche e derivate, simboli di un'epoca che continua a conquistare generazioni di appassionati.

Lo slogan dell'iniziativa racchiude perfettamente lo spirito della manifestazione: "Passione 500 in movimento! Motori accesi, sorrisi pronti e tanta voglia di divertirsi".

Un invito a vivere una giornata all'insegna della condivisione, dell'amicizia e dello stile che ha fatto la storia dell'automobile italiana.

Il programma prenderà il via alle ore 10.00 con l'accoglienza e l'iscrizione dei partecipanti, seguite dalla colazione presso il bar convenzionato. Alle 11.00 è prevista la visita al Museo degli Orologi da Torre, autentico fiore all'occhiello di San Marco dei Cavoti, mentre alle 12.30 le storiche utilitarie sfileranno per le vie del centro storico, regalando ai presenti uno spettacolo di colori, motori e ricordi.

La giornata si concluderà con il tradizionale pranzo conviviale. Sarà una domenica dedicata non solo alle auto d'epoca, ma soprattutto ai valori della convivialità, della memoria e della valorizzazione del territorio, con la Fiat 500 ancora una volta protagonista di una festa capace di unire passato, presente e futuro.