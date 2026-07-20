Dissesto Comune: opposizione presenta un ordine del giorno Per fare il punto sul percorso di uscita dal dissesto finanziario del Comune

I consiglieri comunali di opposizione Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Marialetizia Varricchio, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, e Vincenzo Sguera hanno formalmente depositato un Ordine del Giorno indirizzato al Sindaco Clemente Mastella, all’Assessore al Bilancio Razzano e al Consiglio Comunale.

L'iniziativa nasce dall'esigenza di fare il punto sul percorso di uscita dal dissesto finanziario del Comune di Benevento, alla luce delle indicazioni fornite in Aula dall’Amministrazione durante la seduta di question time del 26 marzo 2025. In quella sede, era stato prospettato un orizzonte temporale di circa 10 mesi per il completamento di tutti i pagamenti.

«Dalla seduta consiliare di marzo 2025 – spiegano i consiglieri firmatari – è ormai trascorso un anno e mezzo, superando ampiamente la tempistica inizialmente stimata per la conclusione della procedura. Riteniamo pertanto opportuno e doveroso, nel rispetto dei ruoli istituzionali, ricevere un aggiornamento ufficiale sullo stato dell'arte. La cittadinanza e le imprese del territorio attendono di conoscere la reale deadline per la chiusura definitiva di questa delicata fase economico-finanziaria.

Occorre avere un quadro aggiornato sull'iter di uscita dal dissesto, chiarire le motivazioni alla base del differimento dei tempi rispetto alle stime iniziali, presentare una rendicontazione dettagliata sui pagamenti effettuati e sulla situazione del debito residuo dell'Ente.

Il superamento delle criticità strutturali del bilancio – concludono i consiglieri Fioretti, De Longis, De Lorenzo, Farese, Varricchio, Megna, Miceli, Moretti, Perifano e Sguera – richiede la massima trasparenza condivisa. Auspichiamo che il Sindaco e l'Assessore al Bilancio accolgano questa richiesta offrendo al Consiglio Comunale elementi certi e definitivi sul futuro finanziario dell'Ente».