Abbonamenti, superata quota 1.500 C'è di tempo fino al 26 per avere diritto alla prelazione per confermare il vecchio posto

Una piccola impennata, finalmente quache tessera in più sottoscritta in questo ancora caldissimo lunedì di luglio: 153 gli abbonamenti staccati oggi, che sono il terzo miglior dato di questa lunga fase di prelazione dopo quelli sottoscritti il primo (170) e il secondo giorno (222). La cifra complessiva raggiunge dunque quota 1631, superando in un baleno le 1.500 tessere vendute. Che sia un buon segnale non lo sappiamo, ma di certo è un dato che va accolto con un pizzico di soddisfazione.

La prelazione, lo ricordiamo, terminerà il giorno 26, ci sono dunque altri sei giorni per rendere più cospicua la partecipazione dei vecchi abbonati a questa prima fase di vendita degli abbonamenti per la serie B. Poi inizierà la fase libera e ci saranno tantissimi altri giorni per dotarsi della preziosa tessera che consente di assistere a tutte le partite del Benevento nel prossimo torneo cadetto. La seconda fase, lo ricordiamo, durerà fino alla vigilia della prima partita casalinga del prossimo campionato.