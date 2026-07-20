Oscar green: l'agricoltura premia l'innovazione A Benevento la serata di Coldiretti Giovani. Vince Lympha, Nutrihub, Maffei e Cafaro

Tecnologia, sostenibilità, socialità e legame con il territorio. Sono queste le parole chiave di Oscar Green 2026, la serata organizzata da Coldiretti Giovani Impresa Campania a Benevento per premiare le migliori imprese agricole under 40 della regione. Ad aprire l’evento i saluti dei delegati giovani provinciali e regionali e del Direttore Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. Presenti i delegati giovani di tutte le province: Angelica De Ieso con Rossana Forno, Margherita Iommazzo, Fabio Laurenza e Anna Esposito. Prima delle premiazioni, grande spazio al gusto con i prodotti di Campagna Amica: pane di Resilia, olio bio PAN BIO & HEART di Pasquale Roviezzo, mozzarelle di bufala, salumi e parmigiana preparati dai cuochi contadini di Terranostra Benevento, Maria Antonietta Moffa e Antonio Carbone. In abbinamento i vini di Cantina Tora del Sannio, Vesù di Rossana Forno e Colline del Sole di Margherita Iommazzo.

I vincitori

Per la categoria + Impresa vince Lympha di Francesco Pio Fiorillo. L’azienda porta l’idroponica nelle città, con impianti automatici per case, ristoranti e scuole.

Per Coltiviamo Insieme il riconoscimento va a Nutrihub di Francesca Marino, Mario D’Antuono e Enrico Amico: distributori automatici con snack a km0 per un’alimentazione sana e consapevole.

Impresa Digitale e Sostenibile a Gianmarco Maffei con “Therion”, palo solare anti-gelata che protegge i vigneti senza rete elettrica.

Campagna Amica vinta da Roberta Cafaro per la promozione del Made in Italy e della biodiversità.Menzione speciale Agri Influencer a Francesca Barbato di Casa Barbato per aver raccontato l’agricoltura sui social con la pizza e all’Istituto Morano di Caivano della Preside Eugenia Carfora, per i progetti agricoli degli studenti.Gran finale con torta di Angelica De Ieso e spumante del Consorzio Vini del Sannio. “I giovani – ha detto Coldiretti – sono il futuro. Con idee e fatica rendono l’agricoltura competitiva e attrattiva”.