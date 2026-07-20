Controlli nel Sannio: denunce per alcol alla guida e sanzioni ai monopattini L'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Benevento

Un fine settimana all'insegna dei controlli straordinari per i Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati in un'intensa attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio sannita. Dalle verifiche sulla sicurezza stradale ai controlli sul rispetto delle nuove norme per i monopattini elettrici, fino al contrasto all'uso di sostanze stupefacenti e all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, l'Arma ha operato su più fronti tra Benevento, Pesco Sannita, Fragneto l'Abate e Apice.

Tra gli interventi più rilevanti figurano due denunce per violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza. A Pesco Sannita i militari della locale Stazione hanno fermato un cinquantenne alla guida della propria autovettura. Sottoposto all'alcoltest, l'uomo avrebbe fatto registrare un tasso alcolemico di 1,34 grammi per litro, superiore ai limiti previsti dalla legge e rientrante nella fascia penalmente rilevante dell'articolo 186 del Codice della strada. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà.

Analogo intervento a Fragneto l'Abate, dove un sessantatreenne, fermato mentre era alla guida di un furgone, avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con etilometro. Il rifiuto, che costituisce un'autonoma fattispecie di reato prevista dallo stesso articolo 186 del Codice della strada, ha comportato la denuncia del conducente e il sequestro del veicolo.

Nel capoluogo sannita i controlli si sono concentrati anche sulla micromobilità elettrica. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sanzionato due conducenti di monopattini elettrici risultati privi della prescritta copertura assicurativa. Uno dei due era inoltre sprovvisto del contrassegno identificativo, mentre l'altro circolava senza casco protettivo. Nei loro confronti sono state elevate le previste sanzioni amministrative, nell'ambito di un'attività finalizzata a garantire una maggiore sicurezza sulle strade e a promuovere il rispetto delle nuove disposizioni normative.

Sempre a Benevento, durante i servizi di controllo del territorio, un diciannovenne è stato trovato in possesso di uno spinello contenente hashish. La sostanza è stata sequestrata amministrativamente e il giovane è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.

Parallelamente all'attività di prevenzione, i Carabinieri hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Ad Apice, i militari della locale Stazione hanno rintracciato una persona destinataria di un ordine di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare. Il provvedimento riguarda una condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare e prevede due mesi di reclusione.

A Benevento, invece, il Nucleo Operativo e Radiomobile ha eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di una quarantenne, disponendo la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. La donna era stata arrestata circa due settimane fa con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.