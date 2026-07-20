Benevento, controlli ecopunti: Asia adotta linea dura

Segnalati gli illeciti ai vigili urbani. L'iniziativa promossa per il rispetto del servizio

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Benevento.  

L’Asia, in sinergia con il comando della polizia municipale e le guardie ambientali, ha avviato un’attività straordinaria di controllo degli ecopunti situati nelle contrade per contrastare gli sversamenti irregolari e tutelare il decoro urbano. Ieri i controlli, che hanno interessato contrada Montecalvo (strada Madonna della Salute) e contrada Cretarossa, hanno sorpreso diversi cittadini a conferire rifiuti in violazione degli orari e del giorno di conferimento. Nel corso delle verifiche, sono stati individuati anche utenti provenienti da comuni limitrofi intenti a scaricare rifiuti presso le postazioni della città di Benevento. Tutti gli illeciti sono stati tempestivamente verificati dalla pattuglia dei vigili urbani presente sul posto, che ha provveduto a identificare e avviare le procedure per sanzionare i trasgressori.

"Linea dura contro chi conferisce i rifiuti in maniera indiscriminata"

Questo intervento – precisano dall’Azienda - segna l'inizio di una vera e propria linea dura contro chi conferisce i rifiuti in maniera indiscriminata contravvenendo ad ogni norma vigente: si tratta infatti solo del primo di una lunga serie di controlli che metteremo in campo per combattere lo sversamento illecito dei rifiuti. Il problema non è legato alla frequenza del servizio, che garantiamo quotidianamente con interventi continui di svuotamento e pulizia, bensì al mancato rispetto delle regole da parte di una minoranza che continua a conferire fuori orario o in modo improprio. Nessun piano di pulizia, per quanto tempestivo e costante, può essere sufficiente senza la collaborazione dei cittadini”. “Ogni giorno – aggiunge l’amministratore unico, Donato Madaro - Asia investe uomini, mezzi e risorse per garantire una città pulita e un servizio efficiente. Questo sforzo, però, rischia di essere vanificato da chi continua a ignorare le regole. I controlli effettuati insieme alla polizia municipale e alle guardie ambientali lanciano un segnale chiaro: il rispetto del calendario di conferimento è un obbligo tassativo che tutela la qualità della vita di tutta la comunità. Continueremo a vigilare con fermezza affinché gli ecopunti siano utilizzati correttamente”.

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