Prorogata l’allerta meteo per il rischio da ondata di calore Le raccomandazioni del sindaco Mastella

E' stata prorogata di ulteriori 41 ore, a partire dalle ore dalle ore 20:00 di oggi, lunedì 20 luglio, l’allerta per il rischio da ondata di calore da parte della Protezione Civile Regionale.

Conseguentemente il sindaco Clemente Mastella invita la popolazione tutta ad attenersi all'osservanza delle seguenti regole comportamentali:

non uscire nelle ore più calde, evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore in cui la temperatura è più elevata;

facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione;

ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli);

tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti;

prestare attenzione anche agli animali domestici.

Inoltre, raccomanda

che negli uffici pubblici sia garantita l'aerazione dei locali e comunque condizioni di lavoro compatibili con le temperature roventi;

che nei settori agricolo edile e nei settori affini che prevedano un’intensa attività fisica all’aperto sia tassativamente rispettata l'ordinanza del presidente della Giunta regionale della Campania n. 1 del 17/06/2026 che vieta di svolgere attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie comprese tra le 12:30 e le 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica- alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;

agli esercizi commerciali in attività e dotati di climatizzazione di consentire ingressi a scopo di refrigerio di chiunque ne necessiti e in particolare di anziani e persone in condizioni di vulnerabilità;

Infine il sindaco Mastella segnala che, in caso di necessità, sono disponibili, dalle ore 09:00 alle ore 20:00, per un’accoglienza temporanea finalizzata a prevenire l’ipertermia causata dal calore, dall’umidità e dalla scarsa qualità dell’aria, le stazioni di Posta site in Benevento alla via Fratelli Rosselli e alla via San Pasquale.