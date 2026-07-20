Diga di Campolattaro: completati i lavori alla traversa Tammarecchia Un’opera strategica per la sicurezza idraulica e la difesa della città di Benevento

Il Presidente dell’ASEA, Giovanni Mastrocinque, e il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, annunciano il completamento dei lavori e il prossimo varo, entro la fine di questo mese, dell'opera di presa sul torrente Tammarecchia, affluente del fiume Tammaro.

Si tratta di un importante traguardo per la sicurezza idraulica e la difesa del territorio sannita.

I lavori, affidati alla ditta Barone Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo di oltre 202 mila euro,sono stati ultimati in linea con i programmi aziendali.

L'intervento si inserisce nel quadro delle attività di incremento della sicurezza dell'infrastruttura, finanziate nell'ambito degli Accordi collegati alle Delibere CIPE.

"Questo intervento strategico – dichiarano il Presidente Mastrocinque e il Presidente Lombardi – permette di affrontare con strumenti all'avanguardia la gestione delle piene del torrente Tammarecchia".

Grazie alla piena funzionalità dei dispositivi idraulici ed elettromeccanici appena ripristinati, i flussi d’acqua eccezionali verranno canalizzati e raccolti in modo controllato all’interno dell’invaso della diga di Campolattaro.

Tale capacità di regolazione e laminazione delle piene risulta decisiva sotto il profilo della protezione civile.

Convogliando i volumi idrici in eccesso direttamente nel bacino di Campolattaro, l'opera permette di alleggerire la portata dei corsi d'acqua a valle, riducendo drasticamente la pressione idraulica e scongiurando il pericolo di esondazioni e alluvioni che storicamente hanno interessato e minacciato l'area urbana di Benevento. Con il completamento di queste lavorazioni non solo si garantisce la massima efficienza dei sistemi di regolazione e sicurezza dell’impianto idrico, ma si compie un passo fondamentale verso il collaudo funzionale definitivo della diga, mettendo in sicurezza l'intero territorio sannita.