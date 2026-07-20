"Premio Janara" all'oncologo Ascierto

Nell'ambito dell'evento in programma dal 24 al 26 luglio prossimo

premio janara all oncologo ascierto
Benevento.  

E’ il prof. Paolo Antonio Ascierto, oncologo e ricercatore di fama internazionale, uno dei vincitori del “Premio Janara” 2026 (settore della Ricerca), organizzato nell’ambito della manifestazione “La Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, in programma nel centro storico del capoluogo sannita dal 24 al 26 luglio prossimo. Ad anticiparlo è Adriana Francesca, presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”, organizzatrice dell’evento che è giunto alla sua quattordicesima edizione.

La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà sabato 25 luglio (ore 20,30) in Piazza Federico Torre a Benevento e sarà condotta dal giornalista Antonio De Cristofaro. Il programma definitivo dell’evento verrà invece presentato mercoledì prossimo (ore 17,30) presso l’Aula consiliare della Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento.

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