Benevento: chiesti rimborsi per parcometri Trotta ancora attivi dopo lo stop L'intervento di Federconsumatori Benevento

Dopo la cessazione della concessione per la gestione della sosta a pagamento, continua la polemica sui parcometri ancora presenti nelle strade di Benevento. Federconsumatori Benevento interviene chiedendo il rimborso di tutte le somme versate dagli automobilisti a favore di Trotta Bus Services S.p.A. dopo il 1° giugno 2026, data dalla quale il Comune aveva formalmente diffidato la società a rimuovere i parcometri e tutte le infrastrutture relative alla sosta a pagamento.

Secondo quanto denunciato dall'associazione dei consumatori, nonostante il subentro del nuovo gestore e la conclusione del servizio affidato a Trotta Bus Services, numerosi cittadini avrebbero continuato a effettuare pagamenti per la sosta sulle strisce blu utilizzando dispositivi ancora attivi. Le segnalazioni riguardano sia i ticket orari acquistati ai parcometri sia gli abbonamenti mensili rinnovati per periodi successivi alla scadenza della concessione.

Le richieste

Federconsumatori chiede un intervento immediato per tutelare gli utenti e avanza tre richieste principali. La prima riguarda la restituzione integrale delle somme incassate da Trotta Bus Services a partire dal 1° giugno 2026, ritenute prive di un valido titolo autorizzativo.

La seconda è il completamento della rimozione e della disattivazione dei parcometri ancora presenti sul territorio cittadino, al fine di evitare che altri automobilisti possano continuare a pagare inconsapevolmente importi non dovuti. Infine, l'associazione sollecita l'Amministrazione comunale a monitorare attentamente la fase di transizione tra il vecchio e il nuovo gestore, garantendo massima trasparenza e informazione ai cittadini.

"I cittadini non possono pagare due volte"

"I cittadini di Benevento non possono e non devono pagare due volte per un servizio non più erogato dal precedente gestore. È indispensabile fare chiarezza e garantire che ogni euro versato ingiustamente dopo la diffida del 1° giugno venga restituito al più presto", sottolinea Federconsumatori nel comunicato.

Come ottenere il rimborso

L'associazione invita tutti gli utenti che hanno effettuato pagamenti o rinnovato abbonamenti intestati a Trotta Bus Services con decorrenza successiva al 1° giugno 2026 a conservare tutta la documentazione utile per richiedere il rimborso. In particolare, è consigliato conservare le ricevute cartacee dei parcometri oppure richiedere il recupero della transazione tramite la tracciabilità della targa del veicolo, le attestazioni dei pagamenti effettuati tramite app o carta di credito e la documentazione relativa agli abbonamenti mensili, comprese ricevute di bonifici o bollettini. Federconsumatori Benevento ha inoltre annunciato che nelle prossime ore metterà a disposizione degli utenti un apposito modulo per presentare formalmente le richieste di recupero e rimborso delle somme versate.