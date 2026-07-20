Benevento: chiesti rimborsi per parcometri Trotta ancora attivi dopo lo stop

L'intervento di Federconsumatori Benevento

benevento chiesti rimborsi per parcometri trotta ancora attivi dopo lo stop
Benevento.  

Dopo la cessazione della concessione per la gestione della sosta a pagamento, continua la polemica sui parcometri ancora presenti nelle strade di Benevento. Federconsumatori Benevento interviene chiedendo il rimborso di tutte le somme versate dagli automobilisti a favore di Trotta Bus Services S.p.A. dopo il 1° giugno 2026, data dalla quale il Comune aveva formalmente diffidato la società a rimuovere i parcometri e tutte le infrastrutture relative alla sosta a pagamento.

Secondo quanto denunciato dall'associazione dei consumatori, nonostante il subentro del nuovo gestore e la conclusione del servizio affidato a Trotta Bus Services, numerosi cittadini avrebbero continuato a effettuare pagamenti per la sosta sulle strisce blu utilizzando dispositivi ancora attivi. Le segnalazioni riguardano sia i ticket orari acquistati ai parcometri sia gli abbonamenti mensili rinnovati per periodi successivi alla scadenza della concessione.

Le richieste

Federconsumatori chiede un intervento immediato per tutelare gli utenti e avanza tre richieste principali. La prima riguarda la restituzione integrale delle somme incassate da Trotta Bus Services a partire dal 1° giugno 2026, ritenute prive di un valido titolo autorizzativo.

La seconda è il completamento della rimozione e della disattivazione dei parcometri ancora presenti sul territorio cittadino, al fine di evitare che altri automobilisti possano continuare a pagare inconsapevolmente importi non dovuti. Infine, l'associazione sollecita l'Amministrazione comunale a monitorare attentamente la fase di transizione tra il vecchio e il nuovo gestore, garantendo massima trasparenza e informazione ai cittadini.

"I cittadini non possono pagare due volte"

"I cittadini di Benevento non possono e non devono pagare due volte per un servizio non più erogato dal precedente gestore. È indispensabile fare chiarezza e garantire che ogni euro versato ingiustamente dopo la diffida del 1° giugno venga restituito al più presto", sottolinea Federconsumatori nel comunicato.

Come ottenere il rimborso

L'associazione invita tutti gli utenti che hanno effettuato pagamenti o rinnovato abbonamenti intestati a Trotta Bus Services con decorrenza successiva al 1° giugno 2026 a conservare tutta la documentazione utile per richiedere il rimborso. In particolare, è consigliato conservare le ricevute cartacee dei parcometri oppure richiedere il recupero della transazione tramite la tracciabilità della targa del veicolo, le attestazioni dei pagamenti effettuati tramite app o carta di credito e la documentazione relativa agli abbonamenti mensili, comprese ricevute di bonifici o bollettini. Federconsumatori Benevento ha inoltre annunciato che nelle prossime ore metterà a disposizione degli utenti un apposito modulo per presentare formalmente le richieste di recupero e rimborso delle somme versate.

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