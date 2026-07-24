Nuovo volto per Piazza Orsini: via il parcheggio, spazio a verde e cultura Via libera al progetto dal consiglio comunale: opera da 2milioni e 242 mila euro

Il Consiglio comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di Piazza Orsini e dell'area che circonda il Duomo e il Museo Diocesano. Un intervento destinato a cambiare il volto di uno dei luoghi simbolo del centro storico, che dirà addio a traffico e parcheggi per lasciare spazio a una nuova piazza pedonale con aree verdi, arredi urbani e spazi dedicati alla valorizzazione del patrimonio archeologico.

L'opera, dal valore complessivo di circa 2 milioni e 242 mila euro, sarà finanziata in larga parte con le economie dei fondi PICS, mentre la quota restante servirà a coprire i costi degli espropri delle aree private interessate dall'intervento.

De Pierro: "Restituiamo dignità a un'area di assoluto pregio"

A illustrare il progetto è stato il vicesindaco e assessore ai Programmi complessi, Francesco De Pierro, che ha sottolineato il valore urbanistico e culturale dell'intervento.

"Finalmente riqualifichiamo quell'area e restituiamo dignità e decoro urbano a uno spazio che per anni è stato un parcheggio abbandonato a ridosso del Duomo e del Museo Diocesano. Era una situazione che contrastava con il valore storico e artistico di uno dei luoghi più importanti della città."

De Pierro ha ricordato anche la complessità dell'iter amministrativo, dovuta alla presenza di numerosi proprietari delle aree interessate.

"Si è trattato di una procedura complessa perché Piazza Orsini appartiene a diversi privati. Per questo il Comune ha dovuto avviare il procedimento di esproprio per pubblica utilità. Con il voto del Consiglio è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e autorizzata anche la contrazione del mutuo necessario a corrispondere gli indennizzi ai proprietari".

Una nuova piazza nel cuore della città

Il progetto prevede la completa trasformazione dell'attuale distesa d'asfalto in uno spazio pubblico pavimentato con materiali in continuità con Corso Garibaldi e con il Chiostro di Santa Sofia. Saranno inseriti elementi di verde urbano, sedute e reperti archeologici oggi non valorizzati, creando un collegamento naturale con il Museo Diocesano.

Cambia la viabilità: via la rotatoria

Cambierà anche la viabilità: sarà eliminata la strada che oggi costeggia il Duomo e scomparirà la rotatoria attorno alla fontana di Papa Orsini. Il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi, mentre sarà realizzato un nuovo collegamento per i veicoli provenienti da via Rummo verso via Ennio Goduti.

"Un'opera attesa da decenni"

Secondo il vicesindaco, il progetto mette finalmente fine a un dibattito che si trascina da molti anni.

"Per decenni si è parlato della riqualificazione di quest'area, oggi mettiamo un punto definitivo e realizziamo un intervento che armonizzerà urbanisticamente Piazza Orsini con il Duomo, il Museo Diocesano, Corso Garibaldi e l'intero centro storico".

I tempi

Dopo l'approvazione in Consiglio prenderà il via la fase operativa. Nei prossimi mesi sarà formalizzata la procedura di esproprio e, secondo quanto riferito da De Pierro, entro settembre dovrebbe essere pubblicata la gara d'appalto. L'obiettivo dell'amministrazione è avviare rapidamente i lavori e completare l'intervento prima della conclusione dell'attuale mandato amministrativo.