Juve Stabia, Guerri si difende: "Vicende risalenti agli anni '21 e '22" Sul sequestro: "Non influisce sull'attività del Club, che proseguirà con regolare operatività"

Alfredo Guerri, presidente della Juve Stabia e rappresentante della Domus, la società che ha acquisito le quote del club stabiese, ha voluto precisare ciò che è accaduto recentemente alla sua società, verso cui è stato emesso un sequesto preventivo di oltre 14milioni di euro. Ecco il Comunicato pubblicato dal sito ufficiale.

"In relazione alle notizie pubblicate sulla stampa concernenti un provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti del socio di controllo della Juve Stabia e del suo Presidente sig. Alfredo Guerri, lo stesso Alfredo Guerri rappresenta che si tratta di vicende risalenti a lavori eseguiti negli anni 2021/2022 disciplinati dalla normativa sul cosiddetto superbonus. Si tratta di vicende, rapporti e fatti che in nessun modo riguardano o influiscono sulle attività del Club, la cui regolare operatività proseguirà senza soluzione di continuità. Il Presidente, nel totale rispetto del lavoro dell’Autorità Giudiziaria e con la massima trasparenza possibile, esprime piena fiducia di poter chiarire ogni contestazione e dimostrare l’assoluta correttezza del proprio operato e l’insussistenza di qualunque ipotesi di reato".