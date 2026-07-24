Limitare l'uso della risorsa idrica. L'ordinanza del sindaco di Benevento Mastella: adottare comportamenti utili a limitare il consumo della risorsa idrica

Con propria ordinanza il sindaco Clemente Mastella ha ordinato l'utilizzo razionale e limitato dell' acqua potabile e il divieto di usare acqua potabile per riempire piscine e vasche, nonché per il lavaggio di automobili, di cortili e piazzali.

Invita altresì la cittadinanza ad adottare comportamenti utili a limitare il consumo della risorsa idrica e ad eseguire l'irrigazione delle aree verdi comunali, dei campi sportivi e dei giardini privati durante le ore serali e notturne, per il tempo strettamente necessario.

Ciò in considerazione degli elevati consumi idrici generati anche dalle alte temperature che si registrano in questo periodo e del rischio che l'utilizzo dell'acqua per usi non essenziali comprometta la disponibilità della risorsa con disagi per la popolazione.

