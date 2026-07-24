"Road map definita, entro fine anno chiuderemo il dissesto" L'assessore Razzano incontra l'Osl: entro la fine di questo mese chiuderemo il Piano di rientro

"Ho incontrato i componenti dell'Organismo straordinario di liquidazione del Comune di Benevento nelle scorse ore. Abbiamo definito in maniera precisa la road map ed entro fine anno, mi sento di poter affermare, che chiuderemo la procedura di dissesto", lo spiega in una nota l'assessore alle Finanze del Comune di Benevento Giovanna Razzano.

"In particolare, entro la fine di questo mese chiuderemo il Piano di rientro che sarà inviato successivamente al Viminale per la valutazione obbligatoria prevista per legge. Quando avremo ricevuto l'ok del Minstero degli Interni, preocederemo alla stesura del Rendiconto finanziario. Passaggi che saranno chiusi entro l'anno in corso: il 2026 segnerà la fine del dissesto a Palazzo Mosti", conclude Razzano.

