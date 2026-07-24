Il prefetto di Benevento adotta interdittive antimafia per due aziende "Anche il territorio della provincia di Benevento non immune dai tentativi di infiltrazione"

Il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella ha adottato due interdittive antimafia nei confronti di imprese operanti nella provincia di Benevento. Con i provvedimenti di oggi sale a quattro il numero delle interdittive antimafia emesse dall'inizio del 2026.

I provvedimenti hanno colpito aziende operanti nel settore dell’autotrasporto e del commercio di rottami e materiali di recupero non metallici nonché nel commercio online di autovetture.

"Tali imprese - spiegano dalla Prefettura - alla luce degli elementi emersi dalle complesse attività di indagine svolte dalle Forze dell'ordine e dalle risultanze istruttorie sviluppate nell'ambito del Gruppo Interforze Antimafia operante presso la Prefettura, sono risultate strettamente collegate ad un esponente del clan Saccone-Sparandeo.

I provvedimenti adottati evidenziano come anche il territorio della provincia di Benevento non sia immune dai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale. Tale circostanza rende ancora più necessario mantenere elevato il livello di attenzione e proseguire nell'azione di prevenzione amministrativa, attraverso una costante attività di vigilanza e la piena collaborazione tra tutte le istituzioni competenti, a tutela della legalità, delle imprese sane e della libera concorrenza".