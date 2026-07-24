il prefetto di benevento adotta interdittive antimafia per due aziende

Il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella ha adottato due interdittive antimafia nei confronti di imprese operanti nella provincia di Benevento. Con i provvedimenti di oggi sale a quattro il numero delle interdittive antimafia emesse dall'inizio del 2026.
I provvedimenti hanno colpito aziende operanti nel settore dell’autotrasporto e del commercio di rottami e materiali di recupero non metallici nonché nel commercio online di autovetture.
"Tali imprese - spiegano dalla Prefettura - alla luce degli elementi emersi dalle complesse attività di indagine svolte dalle Forze dell'ordine e dalle risultanze istruttorie sviluppate nell'ambito del Gruppo Interforze Antimafia operante presso la Prefettura, sono risultate strettamente collegate ad un esponente del clan Saccone-Sparandeo.
I provvedimenti adottati evidenziano come anche il territorio della provincia di Benevento non sia immune dai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale. Tale circostanza rende ancora più necessario mantenere elevato il livello di attenzione e proseguire nell'azione di prevenzione amministrativa, attraverso una costante attività di vigilanza e la piena collaborazione tra tutte le istituzioni competenti, a tutela della legalità, delle imprese sane e della libera concorrenza".