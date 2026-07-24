Benevento, le amichevoli in ritiro saranno trasmesse in diretta da Ottochannel Si parte domani con il test con la Roma Primavera, sul canale 16

Una bella notizia per i tifosi del Benevento. Tutte le amichevoli che la formazone giallorossa disputerà in ritiro saranno trasmesse in diretta esclusiva su Ottochannel canale 16. Si parte già domani, quando la truppa di Floro Flores scenderà in campo per misurarsi con i giovani della Roma Primavera. Domenica, invece, il Benevento effettuerà un test con l'Ostiamare, neopromossa in Serie C e amministrata dal presidente Daniele De Rossi. Venerdì 31 luglio sarà la volta dell'amichevole con la Vis Pesaro. Tre confronti che potranno fornire delle indicazioni importanti a Floro Flores, prima del test più probante, in programma il primo agosto a Rieti, contro il Frosinone. Una sorta di remake della scorsa stagione che portò abbastanza bene a entrambe, considerato l'epilogo dell'annata culminato con le promozioni. Quattro amichevoli da seguire nel dettaglio, in modo da vedere i primi passi del Benevento che tra un mese esordirà nel difficile campionato di Serie B.

Si inizia domani con Benevento-Roma Primavera

Appuntamento su Ottochannel, quindi, a partire da domani. L'appuntamento è fissato alle ore 17 per il test tra il Benevento e la Roma Primavera. Le telecronache delle quattro amichevoli saranno affidate a Pasquale Ciambriello e Billy Nuzzolillo. Non resta che attendere per sintonizzarsi sul canale 16 e gustarsi il lavoro del Benevento nel corso del ritiro di Cascia.