Scopriamo chi è Dalle Mura, l'ultimo acquisto del Benevento Difensore centrale di grande fisico e buona tecnica, classe 2002

Chi è Christian Dalle Mura, l'ultimo acquisto del Benevento in questa sessione estiva di calcio mercato? Toscano di Pietrasanta, in provincia di Lucca, il giovane Christian (classe 2002) inizia la sua carriera sportiva nello Juventus Club, un centro multisportivo di proprietà di Marcello Lippi. E, pensate, che il primo amore del giovane Dalle Mura non è il calci, ma il basket praticato per ben tre anni. Poi entra in gioco la mamma di Christian, brasiliana di Santa Caterina, che lo convince a darsi al calcio. Così inizia negli esordienti di Lido di Camaiore dove a notarlo è il papà di Bernardeschi, che lo porta alla Fiorentina. E lì il giovane Dalle Mura fa, come si dice, tutta la trafila delle giovanili viola, iniziando da centrocampista, ma finendo col diventare un affidabile difensore. Proprio per questo suo inizio da mezzala il suo idolo è stato sempre Andrea Pirlo.

Dopo la Fiorentina cominciano ad arrivare i primi prestiti. Dalla Reggina di Marco Baroni alla Cremonese di Pecchia, fino al Pordenone del sannita Tedino, dove gioca un gran campionato nonostante la retrocessione dei neroverdi. E' initule dire che la presenza del diesse Lovisa nella squadra friulana è il “trait d'union” per portarlo la stagione scorsa dal Cosenza (dove dopo una buona B era finito in C) alla Juve Stabia, dove ha giocato 16 partite da gennaio contribuendo non poco alla conquista dei play off da parte delle vespe di Abate.

Ma dal punto di vista tecnico tattico chi è Christian Dalle Mura? Un ragazzone di un metro e 88, centrale difensivo, mancino di piede, per cui in rare occasioni è stato impiegato anche d terzino sinistro in una difesa a quattro. Viene sempre descritto come un giocatore dai piedi buoni, visione di gioco e adeguata capacità di impostare l'azione, tanto da voler spesso avviare l'azione dal basso (come piace a Floro Flores). Per chi lo conosce bene, con le dovute proporzioni, ricorda molto Leonado Bonucci.

Al di là delle tante esperienze azzurre (ha fatto tutte le rappresentative dall'Under 15 all'Under 21), ha fatto parte anche dello stage con la Nazionale nel maggio '22 tenuto da Roberto Mancini con i giocatori emergenti nel calcio italiano.